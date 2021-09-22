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Вертолёт совершил жёсткую посадку на территории больницы в Ижевске

12:49, 23 сентября 2021
Вертолёт совершил жёсткую посадку на территории больницы в Ижевске Фото: udmurtiya18rus/vk.com
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Вертолёт санитарной авиации совершил аварийную посадку на крышу хозяйственного здания Первой республиканской больницы в Ижевске. На его борту находились четыре человека. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Причины произошедшего уточняются.

По данным источника РИА Новости, вертолёт транспортировал в клинику больного.

Пострадавших и погибших нет, пациент, который госпитализировался, направлен в отделение по профилю заболевания, — сообщили журналистам в пресс-службе правительства Удмуртии.

Ранее стало известно о гибели всех людей, находившихся на борту Ан-26, который разбился в Хабаровском крае. Самолёт пропал 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска.

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