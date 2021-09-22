Вертолёт совершил жёсткую посадку на территории больницы в Ижевске

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Во время стрельбы в Пермском государственном университете погибла известный врач-эндоскопист Маргарита Энгаус. Она привела на экскурсию детей в образовательное учреждение, передаёт Mash.

Медик с 40-летним стажем сопровождала свою внучку и её одноклассников. У неё остались двое детей, один из которых работает нейрохирургом. По информации РИА ФАН, 66-летняя женщина ушла из медицины в...