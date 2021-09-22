Вертолёт совершил жёсткую посадку на территории больницы в Ижевске

Вертолёт санитарной авиации совершил аварийную посадку на крышу хозяйственного здания Первой республиканской больницы в Ижевске. На его борту находились четыре человека. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Причины произошедшего уточняются.
По данным источника РИА Новости, вертолёт
Пострадавших и погибших нет, пациент, который госпитализировался, направлен в отделение по профилю заболевания, — сообщили журналистам в пресс-службе правительства Удмуртии.
Ранее стало известно о гибели всех людей, находившихся на борту Ан-26, который разбился в Хабаровском крае. Самолёт пропал 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска.