В Екатеринбурге полыхает 23-этажная высотка

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Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Магнитогорск, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Экипаж был вынужден принять соответствующее решение из-за трещин в лобовом стекле воздушного судна. Об этом журналистам в субботу, 6 февраля, сообщили представители пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Рейс 339 из Москвы в Магнитогорск выполнял самолёт Embraer 190, принадлежащий компании «Икар». На борту находился 61 пассажир, включая троих детей. Самолёт совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту по причине...