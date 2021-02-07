https://static.news.ru/photo/d368956a-69cc-11eb-af4b-96000091f725_660.jpgФото: Скриншот с видео УралПолит.Ru / ВКонтакте
В Екатеринбурге полыхает 23-этажная высотка. Пожарные эвакуировали людей из горящего здания. Два человека были госпитализированы.
Два человека госпитализированы в 40-ю больницу, — сказали агентству ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
МЧС по региону уточнило, что пострадавшие надышались угарным газом. Из здания вывели 23 человека, шестерым понадобились маски дыхательных аппаратов.
Работу спасателей осложняет задымление в здании.
Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, 16 звеньев газодымозащитной службы, — сказали в МЧС.
Сообщение о возгорании поступила дежурному утром 8 февраля. По данным СМИ, это административное здание, в котором загорелись электрические щитки на 1–9-м этажах.
В МЧС добавили, что речь о возгорании 100 погонных метров кабелей. Пожару присвоен третий ранг из пяти.