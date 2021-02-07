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В Екатеринбурге полыхает 23-этажная высотка

08:09, 08 февраля 2021 11
Фото: Скриншот с видео УралПолит.Ru / ВКонтакте

В Екатеринбурге полыхает 23-этажная высотка. Пожарные эвакуировали людей из горящего здания. Два человека были госпитализированы.

Два человека госпитализированы в 40-ю больницу, — сказали агентству ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

МЧС по региону уточнило, что пострадавшие надышались угарным газом. Из здания вывели 23 человека, шестерым понадобились маски дыхательных аппаратов.

Работу спасателей осложняет задымление в здании.

Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, 16 звеньев газодымозащитной службы, — сказали в МЧС.

Сообщение о возгорании поступила дежурному утром 8 февраля. По данным СМИ, это административное здание, в котором загорелись электрические щитки на 1–9-м этажах.

В МЧС добавили, что речь о возгорании 100 погонных метров кабелей. Пожару присвоен третий ранг из пяти.

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