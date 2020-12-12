В Чечне зафиксировали второе землетрясение за сутки

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На территории Чеченской Республики 13 декабря случилось второе за сутки землетрясение. Были зарегистрированы толчки магнитудой 4,1 с эпицентром катаклизма в Урус-Мартановском районе.

В 14:40 13 декабря 2020 года на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации от ЕДДС районов. Сведений о каких-либо последствиях не поступало, — сообщили ТАСС в региональном МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на 13 декабря. Эпицентр находился на глубине 25 км в Урус-Мартановском районе. Диспетчерские службы республики не зарегистрировали каких-либо последствий землетрясения.

Подземные толчки ощущались также в Грозном — в многоквартирных домах дрожали стены и полы, тряслись люстры и мебель.

Утром 10 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Бурятии и Иркутской области. Толчки ощущались в Иркутске, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах, а также в Улан-Удэ. Не менее 18 зданий школ в Иркутске получили незначительные повреждения в результате стихии.