В акватории Калининградского залива обнаружили пятна нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/0bfa8f36-ac00-11ea-ab53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Балтийский городской округ/vk.com

В акватории Калининградского залива в районе плавдока в Балтийске 11 июня были обнаружены пятна нефтяных продуктов. Об этом сообщили представители администрации городского округа.

Отмечается, что сообщение об обнаружении пятен нефтепродуктов в акватории поступило от АО «33-й Судоремонтный завод». В работе по обследованию военной и внутренней гавани девятого и 24-го причала на предмет загрязнения приняли участие военный эколог и сотрудники администрации.

Для ликвидации разлива на место было отправлено Морское уборочное судно. Балтийские власти отправили в балтийско-арктическое морское управление Росприроднадзора обращение с просьбой провести проверку по факту обнаружения нефтяных пятен в акватории, передаёт РИА Новости.

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