Устроивший стрельбу в Москве получил три ранения в спину

В результате стрельбы на Ленинском проспекте в Москве нападавший получил три пулевых ранения в спину. Патроны задели его внутренние органы.
На месте нашли как минимум восемь гильз от травматического пистолета. Об этом
Накануне в СК опровергли распространившуюся ранее информацию о смерти нападавшего.
ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.
Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.
NEWS.ru сообщал, что оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен