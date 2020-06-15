Устроивший стрельбу в Москве получил три ранения в спину

https://static.news.ru/photo/2ce20f2c-af24-11ea-bc7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате стрельбы на Ленинском проспекте в Москве нападавший получил три пулевых ранения в спину. Патроны задели его внутренние органы.

На месте нашли как минимум восемь гильз от травматического пистолета. Об этом сообщает Mash.

Накануне в СК опровергли распространившуюся ранее информацию о смерти нападавшего.

ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.

Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

NEWS.ru сообщал, что оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП.