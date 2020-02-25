Эвакуация сотрудников и студентов проходит в здании Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в Москве. По данным вуза, людей выводят в плановом порядке.
Об этом в учреждении
Ранее, как писал NEWS.ru, ФСБ приняла решение заблокировать сайт Tutanota.com. Причиной стала рассылка писем с этого ресурса, которые сообщали о лжеминировании в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, сервис зарегистрирован в Германии. С него поступали сообщения о минах в зданиях суда, детских садах и на других объектах города. Решение о блокировке было принято совместно с Роскомнадзором.
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