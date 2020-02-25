https://static.news.ru/photo/02c5fc92-57ce-11ea-a335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эвакуация сотрудников и студентов проходит в здании Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в Москве. По данным вуза, людей выводят в плановом порядке.

Об этом в учреждении рассказали журналистам РБК. При этом ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах называет в качестве причины анонимные сообщения о заложенной в здании бомбе. По данным агентства, на улицы вывели 4,8 тысячи человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, ФСБ приняла решение заблокировать сайт Tutanota.com. Причиной стала рассылка писем с этого ресурса, которые сообщали о лжеминировании в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, сервис зарегистрирован в Германии. С него поступали сообщения о минах в зданиях суда, детских садах и на других объектах города. Решение о блокировке было принято совместно с Роскомнадзором.