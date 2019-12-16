https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Депутата городского совета Нововолынска Волынской области Украины избили металлическим прутом. В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении.

Инцидент произошёл около 13 часов по местному времени (14 часов по Москве), сообщается на сайте местной полиции. Полицейские работают над поиском предполагаемого преступника.

Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство с использованием заранее приготовленного орудия. Нападавшему грозит от трёх до семи лет тюремного заключения.

Ранее NEWS.ru писал, что трое подростков задержаны в Санкт-Петербурге после гомофобного нападения на группу девушек. Одну из них сильно избили. Среди подозреваемых лишь один совершеннолетний (19 лет). Двум другим 16 и 14 соответственно. Им вменяют «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (статья 112 УК). Ещё один их приятель проходит как свидетель.