Украина снова атаковала Белгород: есть ли погибшие, что со зданием МВД

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области сообщил о взрыве у одного из административных зданий города. Что известно об инциденте, есть ли жертвы и пострадавшие, как ВСУ атаковали Белгород за прошедшие сутки?

Что известно о взрыве в Белгороде

27 марта в Белгороде у здания МВД раздался взрыв. На месте работают врачи и пожарные.

«В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате взрыва в здании выбиты окна на 3-м и 4-м этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Тelegram-канале.

По данным Telegram-канала Baza, в результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии в здании УМВД.

Telegram-каналы сообщали, что в результате атаки в Белгороде пострадали по меньшей мере 4 человека, но позже эта информация не подтвердилась.

Как ВСУ атакуют Белгород 27 марта

Около 18:00 губернатор Гладков сообщил, что следующую атаку украинских беспилотников удалось отразить.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

Как отметил губернатор, с семи утра ВСУ дважды атаковали поселок Поляна, расположенный в районе Шебекино. Оба раза обошлось без жертв и пострадавших, повреждения получили здание сельскохозяйственного предприятия и промышленное оборудование.

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