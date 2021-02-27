Уголовное дело возбудили после нападения на силовиков в Дагестане

https://static.news.ru/photo/95e49292-799f-11eb-a8ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского после нападения неизвестного на сотрудников правоохранительных органов с оружием.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — говорится на сайте местного СУ СК.

По информации следствия, инцидент произошёл 27 февраля на Железнодорожной улице в Махачкале. В ведомстве считают, что преступник прицельно выстрелил в полицейского и ранил его в левое плечо. После этого силовик произвёл ответный выстрел, от которого нападавший погиб в больнице.

Как писал NEWS.ru, нападавших было трое. Раненого сотрудника силовых структур госпитализировали с травмами.

Ранее сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали депутата Народного собрания Дагестана, члена комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Джафара Абуева. По предварительной версии, депутата могли задержать по делу об убийстве в октябре 2010 года сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану Хангишиева, писал NEWS.ru.