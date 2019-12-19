Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело, заведённое по факту стрельбы у здания ФСБ в Москве. Расследование ведётся по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
По данным ведомства, преступник, находясь на улице, открыл стрельбу в сторону силовиков,
Сейчас на месте работают члены следственно-оперативной группы.
Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.
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