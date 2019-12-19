https://static.news.ru/photo/57b85cde-229c-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело, заведённое по факту стрельбы у здания ФСБ в Москве. Расследование ведётся по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По данным ведомства, преступник, находясь на улице, открыл стрельбу в сторону силовиков, сообщается на сайте СК. В результате погиб один представитель ФСБ, ещё пять человек, включая одного гражданского, пострадали.

Сейчас на месте работают члены следственно-оперативной группы.

Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.

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