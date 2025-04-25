Дело об убийстве генерала Москалика передали в центральный аппарат СК

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Уголовное дело об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе было передано в главное следственное управление Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Такое решение было принято для наиболее полного и всестороннего расследования инцидента, говорится в Telegram-канале ведомства.

По поручению председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в главное следственное управление Следственного комитета, — сообщили в СК РФ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что подготовка Украиной убийства Москалика могла проводится при содействии Великобритании. По его мнению, почерк этого инцидента выдает причастность к нему Лондона. Однако точный ответ на этот вопрос должны дать отечественные спецслужбы, констатировал парламентарий.

Кроме того, депутат Госдумы Александр Бородай назвал подрыв автомобиля, в результате чего погиб генерал-лейтенант, террором против конкретных лиц со стороны Украины. Киев прибегает к террористическим методам устранения российский госслужащих, считает он.