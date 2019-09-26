Управление ФСИН по Ярославской области опровергло массовый характер драки, произошедшей в исправительной колонии № 1 города Ярославля.
По данным ведомства, конфликт произошёл между двумя осуждёнными на национальной почве, передаёт
Накануне региональное УФСИН сообщило о драке. По словам уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина, оба зэка получили повреждения, один из них был госпитализирован. Он отметил, что другие арестанты собрались вокруг из-за ЧП.
При этом адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова написала в своём Telegram-
Количество участвующих в конфликте не известно, речь идёт о значительном числе осуждённых, — подчеркнула она.
Ранее News.ru писал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двух осуждённых исправительной колонии № 9 города Соликамска Пермской области. Их подозревают в избиении и изнасиловании сокамерника.