https://static.news.ru/photo/079fc4b4-e082-11e9-88ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Управление ФСИН по Ярославской области опровергло массовый характер драки, произошедшей в исправительной колонии № 1 города Ярославля.

По данным ведомства, конфликт произошёл между двумя осуждёнными на национальной почве, передаёт ТАСС . Ситуация взята на контроль Общественной наблюдательной комиссией, а сотрудники правоохранительных органов проведут соответствующую проверку.

Накануне региональное УФСИН сообщило о драке. По словам уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина, оба зэка получили повреждения, один из них был госпитализирован. Он отметил, что другие арестанты собрались вокруг из-за ЧП.

При этом адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова написала в своём Telegram- канале о массовом характере инцидента. Она отметила, что участниками потасовки стали почти половина находящихся в колонии.

Количество участвующих в конфликте не известно, речь идёт о значительном числе осуждённых, — подчеркнула она.

Ранее News.ru писал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении двух осуждённых исправительной колонии № 9 города Соликамска Пермской области. Их подозревают в избиении и изнасиловании сокамерника.