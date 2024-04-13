ВСУ нанесли удар по Луганску 13 апреля: куда попали, сколько погибших

Фото: Александр Русский/ТАСС

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску в первый раз с лета 2023 года. Что известно, куда попали, есть ли погибшие после атаки, правда ли, что ВСУ применили немецкие ракеты Taurus?

Что известно про удар ВСУ по Луганску 13 апреля

Около 11:30 ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что целью удара стали промышленные производства.

«Прилет пришелся по машиностроительному заводу Луганска, который готовился к запуску. ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь», — заявил Пасечник.

Кроме того, были попадания по району автовокзала и школе № 5. Очевидцы сообщили о двух ракетах, которые шли над городом на низкой высоте. Пуск ракет произведен из района Славянска.

Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в результате ракетного удара по Луганску есть пострадавшие.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что были ранены три мирных жителя. По крайней мере одного из них доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Фронтовая птичка» пишет, что в результате обстрела есть сведения о ранении шести мирных жителей.

Чем нанесен удар по Луганску, применяли ли ракеты Taurus

Источники разошлись во мнениях по поводу типа ракет, которые применили ВСУ. Возникли предположения, что украинская сторона могла получить и применить по Луганску крылатые ракеты, поставленные Германией.

«Противник применил с авиации новый тип ракет. Разбираемся. Проанализировали данные очевидцев, предварительное наше заключение, что применялись Taurus», — сообщил мониторинговый Telegram-канал «Треугольник ЛНР».

Также были высказаны предположения, что применялись ракеты РСЗО HIMARS. Однако в дальнейшем авторы военно-аналитических каналов Telegram сошлись на версии, что применялись крылатые ракеты Storm Shadow (во французской версии — SCALP EG).

«Луганск не обстреливали с прошлого года. И, как и в прошлом году, для обстрела Луганска применили Storm Shadow (некоторые источники утверждают, что РСЗО HIMARS). Противник же пытается разогнать тему, что по Луганску был нанесен удар ракетами Taurus. Интересно было бы увидеть реакцию [канцлера Германии] Шольца», — написал Telegram-канал «Сварщики».

К аналогичному выводу пришли и другие источники.

«Противник произвел пуск двух ракет Storm Shadow из района Славянска. Ракеты шли через Горское вдоль трассы Бахмутка», — написал канал «Фронтовая птичка».

«Удар по Луганску был нанесен с применением ракет Storm Shadow. Ракеты шли на высоте около 15–20 метров, маневрируя. Никакими „Таурусами“ и не пахнет», — пишет Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

Фото: Александр Русский/ТАСС

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее возможность поставки ВСУ немецких крылатых ракет Taurus стала острым политическим вопросом после публикации перехвата разговоров немецких офицеров об ударе такими снарядами по Крымскому мосту.

Куда еще нанесли удары ВСУ 13 апреля

В субботу, 13 апреля, ВСУ нанесли серию ударов по российским населенным пунктам в зоне СВО.

Как пишет «Коммерсант», количеств погибших в результате ракетного удара по Токмаку достигло 10 человек, среди них двое детей. Удар был нанесен в ночь на субботу.

Днем ударам подверглись населенные пункты в разных районах России. «Треугольник ЛНР» пишет, что авиация ВСУ применила кассетные бомбы по Горловке, под ударом оказались районы 245-го квартала и Строитель.

Кроме того, под обстрелом оказался хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.

Также в руководстве Запорожской АЭС сообщили, что украинский дрон-камикадзе атаковал 1-й микрорайон Энергодара. Информация о пострадавших не поступала.

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