Удар по храму и НПЗ, 60 БПЛА, ATACMS: как Украина атакует Россию 19 мая

Фото: МО Украины

Минобороны РФ сообщило об отражении новой массированной атаки на регионы России со стороны ВСУ. Что случилось с храмом в Белгородской области, какие еще объекты атаковали украинские беспилотники, правда ли, что атакован Выборг?

Что случилось с храмом в Белгородской области

Военное ведомство сообщило, что силы ПВО минувшей ночью сбили 61 беспилотник и девять дальнобойных ракет ATACMS. Три БПЛА были уничтожены над Белгородской областью.

Губернатор Вячеслав Гладков дважды за ночь сообщал об атаках беспилотников. Так, в селе Малое Городище был атакован храм Сергия Радонежского, возведенный в 1846 году. Еще один беспилотник самолетного типа был уничтожен над Чернянским районом.

Новая атака БПЛА произошла утром. Как сообщили в Минобороны, около 07:40 БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Какие разрушения после налета БПЛА на Кубани

Наиболее массированная атака БПЛА в ночь на 19 мая была в Краснодарском крае. Минобороны РФ сообщило о перехвате 57 беспилотников.

Не менее шести беспилотников атаковали территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, беспилотники атакуют НПЗ — виден пролет БПЛА самолетного типа и мощный взрыв. Официальной информации о масштабах разрушений нет.

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщил об атаке на аэродром в станице Кущевской. В атаке принимали участие как минимум пять БПЛА. Оперштаб сообщил о тушении «локального возгорания, которое не затронуло населенные пункты».

Сколько погибших и пострадавших после налета БПЛА

Губернатор Гладков сообщил, что два мирных жителя получили осколочные ранения в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село Петровка, им была оказана необходимая медицинская помощь. В ходе других атак пострадавших не было.

По данным оперштаба Краснодарского края, пострадавших и повреждений в результате атак на Кубани не было.

Правда ли, что ВСУ смогли атаковать Выборг

В ночь на 19 мая в городе Выборге в Ленинградской области был слышен громкий взрыв. Это произошло около 02:50 ночи. Как сообщают очевидцы, от грохота затряслись стекла в окнах, затем местные жители заметили неподалеку столб дыма и сильный пожар. В соцсетях предположили, что беспилотник атаковал выборгскую нефтебазу.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что информация об атаке БПЛА на нефтебазу не соответствует действительности. По его словам, «на территории старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств». При этом, по его словам, угрозы возгорания или пожара не было. Губернатор не комментировал кадры с мощным горением в районе Фабричной улицы, а также не объяснил, почему на территории нефтебазы находилось большое количество пиротехники.

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