Участница ДТП с машиной главы ярославской думы умерла в больнице

https://static.news.ru/photo/757be7fa-4ad6-11eb-b0de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Жесть Ярославской области/vk.com

Женщина, которая попала в аварию с участием машины главы Ярославской областной думы Алексея Константинова, умерла в больнице.

Об этом журналистам ТАСС рассказали в центральной районной больнице города Кашина Тверской области.

Да, пострадавшая в ДТП женщина умерла, — сказали там.

Председатель Ярославской областной думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря.

Политик совершал рабочую поездку в Ростовский район, где встречался с работниками и пациентами центральной районной больницы. После завершения поездки руководитель парламента отпустил служебную машину и сам сел за руль. Он поехал в Тверскую область, где планировал провести новогодние праздники.

Авария произошла на 90 км трассы Сергиев-Посад — Клязин — Рыбинск в Тверской области. Машина политика Hyundai New Santa Fe столкнулась с другим автомобилем Mazda CX-7. В результате Константинов погиб на месте, писал NEWS.ru.