Участница ДТП с машиной главы ярославской думы умерла в больнице

Женщина, которая попала в аварию с участием машины главы Ярославской областной думы Алексея Константинова, умерла в больнице.
Об этом журналистам ТАСС
Да, пострадавшая в ДТП женщина умерла, — сказали там.
Председатель Ярославской областной думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря.
Политик совершал рабочую поездку в Ростовский район, где встречался с работниками и пациентами центральной районной больницы. После завершения поездки руководитель парламента отпустил служебную машину и сам сел за руль. Он поехал в Тверскую область, где планировал провести новогодние праздники.
Авария