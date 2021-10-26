Убитый в московской квартире оказался топ-менеджером Смоленского банка

Убитыми в элитном ЖК в Москве оказались топ-менеджер Смоленского банка Михаил Яхонтов, его жена и сын. Следователи рассматривают несколько причин произошедшего, в том числе финансовые мотивы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убитый — бывший заместитель управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаил Яхонтов, его супруга и их восьмилетний ребёнок, — сообщил собеседник агентства.

РЕН ТВ отмечает , что Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала организации вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. Baza пишет , что по этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также по гражданскому иску обязали выплатить больше 2 млрд рублей.

Telegram-канал SHOT отмечает , что у взрослых было перерезано горло, а у ребёнка сломана шея. Соседи рассказали, что слышали из квартиры крики примерно в 23:00 25 октября.

26 октября Следственный комитет сообщил, что в квартире на западе Москвы были обнаружены тела двоих взрослых, мужчины и женщины, а также несовершеннолетнего ребёнка со следами насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.