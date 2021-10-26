Убитый в московской квартире оказался топ-менеджером Смоленского банка
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
14:23, 26 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Убитыми в элитном ЖК в Москве оказались топ-менеджер Смоленского банка Михаил Яхонтов, его жена и сын. Следователи рассматривают несколько причин произошедшего, в том числе финансовые мотивы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Убитый — бывший заместитель управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаил Яхонтов, его супруга и их восьмилетний ребёнок, — сообщил собеседник агентства.
РЕН ТВ отмечает, что Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала организации вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. Baza пишет, что по этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также по гражданскому иску обязали выплатить больше 2 млрд рублей.
Telegram-канал SHOT отмечает, что у взрослых было перерезано горло, а у ребёнка сломана шея. Соседи рассказали, что слышали из квартиры крики примерно в 23:00 25 октября.
26 октября Следственный комитет сообщил, что в квартире на западе Москвы были обнаружены тела двоих взрослых, мужчины и женщины, а также несовершеннолетнего ребёнка со следами насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.