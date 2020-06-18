Убитая в Москве модель пять лет встречалась со стрелком

Подруга Елизаветы, убитой на севере Москвы, рассказала об отношениях девушки с преступником. По её словам, женщина пять лет встречалась со своим убийцей.
В последнее время она начала жаловаться на молодого человека,
Она говорила, что он очень сильно ревнует ко всему подряд, — добавила подруга.
По словам собеседницы журналистов, среди убитых брат Елизаветы и её мать. В результате единственным живым членом семьи остался её отчим.
Ранее сообщалось, что один из погибших — сын девушки.
Стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения со своей возлюбленной Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки Светлана Тивченко и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью.
Известно, что молодой человек ранее был судим. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту случившегося Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.
Ранее стало известно, что убитая была моделью агентства Славы Зайцева. Девушка перед смертью сама успела позвонить в полицию и сообщить о ранении.
Как писал NEWS.ru, мужчина, устроивший стрельбу на улице Приорова, имел зарегистрированные пистолет и карабин. Лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в 2020 году: в апреле — на пистолет, а в марте — на карабин.
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