Убитая в Москве модель пять лет встречалась со стрелком

https://static.news.ru/photo/4eb04a3e-b176-11ea-9210-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Подруга Елизаветы, убитой на севере Москвы, рассказала об отношениях девушки с преступником. По её словам, женщина пять лет встречалась со своим убийцей.

В последнее время она начала жаловаться на молодого человека, передаёт Telegram-канал «360». Елизавета хотела расстаться с ним ещё в ноябре, однако они помирились и разошлись только в марте.

Она говорила, что он очень сильно ревнует ко всему подряд, — добавила подруга.

По словам собеседницы журналистов, среди убитых брат Елизаветы и её мать. В результате единственным живым членом семьи остался её отчим.

Ранее сообщалось, что один из погибших — сын девушки.

Стрельбу в квартире на севере столицы открыл молодой парень, поссорившийся со своей девушкой. Савелий приехал выяснить отношения со своей возлюбленной Елизаветой Хлюпиной. В квартире также находились мать девушки Светлана Тивченко и её ребёнок. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью.

Известно, что молодой человек ранее был судим. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту случившегося Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Ранее стало известно, что убитая была моделью агентства Славы Зайцева. Девушка перед смертью сама успела позвонить в полицию и сообщить о ранении.

Как писал NEWS.ru, мужчина, устроивший стрельбу на улице Приорова, имел зарегистрированные пистолет и карабин. Лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в 2020 году: в апреле — на пистолет, а в марте — на карабин.