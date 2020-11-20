Убийцу школьницы на Можайском шоссе нашли мёртвым

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Сотрудники правоохранительных органов нашли тело 17-летнего молодого человека, который, предположительно, убил 14-летнюю школьницу на западе Москвы.

По версии силовиков, девочка пригласила своего бойфренда домой, так как папа уехал в командировку, а бабушка лежала в больнице. Ночью у них случился конфликт, и мужчина убил школьницу.

Предположительно, молодой человек погиб ещё до обнаружения тела девочки. Примерно в три часа ночи сосед вышел на балкон покурить и увидел на земле его тело. Сотрудники правоохранительных органов некоторое время пытались выяснить, в какой квартире он находился до своей смерти. Когда они нашли нужную квартиру, в ней они увидели труп девочки, передаёт Mash.

Ранее NEWS.ru писал, что окровавленное тело девочки с колото-резаными ранами обнаружили в квартире одного из домов по Можайскому шоссе. В момент смерти та была обнажена, а на месте происшествия оказались разбросаны презервативы. Позднее приятельница девочки предположила, что виновником трагедии может оказаться бойфренд погибшей. По словам 17-летней знакомой, незадолго до происшествия тот приходил в гости.