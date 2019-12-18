https://static.news.ru/photo/da4e8ca0-226e-11ea-8354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертный приговор убийце двух женщин Александру Осиповичу приведён в исполнение в Белоруссии. Об этом рассказала представитель гособвинения, старший прокурор отдела прокуратуры Могилёвской области Ольга Иванова.

По её словам, преступник писал ходатайство о помиловании президенту страны Александру Лукашенко. Однако глава государства не удовлетворил просьбу, передаёт «Коммерческий курьер».

Мужчина поссорился со своими жертвами в ходе распития алкогольных напитков. Он избил девушек, и они спрятались в ванной. Однако преступнику удалось проникнуть в комнату, где он начал бить их молотком, ножом и руками. Одна погибшая получила 77 ударов, вторая — не меньше 16.

Приговор был вынесен на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске 9 января 2019. Верховный суд оставил решение арбитража в силе 14 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, вопрос смертной казни в Белоруссии не позволяет республике стать полноправным членом Совета Европы. Об этом заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.