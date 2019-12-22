https://static.news.ru/photo/f6505446-24ea-11ea-9e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали предполагаемого убийцу двоих дорожных рабочих в Новой Москве. Им оказался тракторист.

По данным силовиков, погибшие работали вместе с машинистом трактора. Оператор машины случайно убил их ковшом, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тракторист решил спрятать трупы в канализационном люке, где их нашли коллеги умерших.

В ГУ МВД по региону подтвердили журналистам задержание подозреваемого.

Как ранее писал NEWS.ru, инцидент произошёл на 21-м км Калужского шоссе. Работников начали искать после того, как они утром не сдали смену. Коллеги обнаружили труппы уборщиков в люке в посёлке Мосрентген. Вначале решили, что они могли отравиться парами, однако осмотр показал, что на телах погибших есть гематомы и ссадины.