Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали предполагаемого убийцу двоих дорожных рабочих в Новой Москве. Им оказался тракторист.
По данным силовиков, погибшие работали вместе с машинистом трактора. Оператор машины случайно убил их ковшом,
Тракторист решил спрятать трупы в канализационном люке, где их нашли коллеги умерших.
В ГУ МВД по региону подтвердили журналистам задержание подозреваемого.
Как ранее писал NEWS.ru, инцидент произошёл на 21-м км Калужского шоссе. Работников начали искать после того, как они утром не сдали смену. Коллеги обнаружили труппы уборщиков в люке в посёлке Мосрентген. Вначале решили, что они могли отравиться парами, однако осмотр показал, что на телах погибших есть гематомы и ссадины.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен