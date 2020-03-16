Сотрудница столовой одной из школ на территории подмосковной Ивантеевки была доставлена в больницу. Медицинские специалисты диагностировали у женщины туберкулёз.
По имеющейся информации известно, что госпитализированная прошла плановое обследование в начале февраля. Тогда врачи и заподозрили у неё туберкулёз.
Работавших вместе с сотрудницей школьной столовой людей уже обследовали. По предварительным данным, ни у кого из них болезни не обнаружено.
В настоящее время обследование проходят педагоги и учащиеся школы,
Как ранее писал NEWS.ru, после выявления в Подмосковье двух случаев заражения коронавирусом власти области ввели новые меры профилактики в школах.
Как рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, теперь каждое утро на входе в школу учащихся будут проверять на повышенную температуру.
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