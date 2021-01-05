У летевшего в Сургут из Новосибирска самолёта отказал двигатель

https://static.news.ru/photo/7c39ef2c-5172-11eb-8b4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

Экипаж самолёта, вылетевшего из Новосибирска в Сургут, был вынужден вернуть воздушное судно обратно. Предварительная причина — отказ одного из двигателей. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили представители пресс-службы Уральской транспортной компании.

Самолёт АТР-72 сообщением Новосибирск — Сургут вернулся в аэропорт в 06:27 по местному времени (02:27 мск). По имеющимся сведениям, у борта отказал правый двигатель. Посадка самолёта прошла в штатном режиме. Никто не пострадал, судно повреждений не получило. На борту самолёта находились 52 пассажира и пять членов экипажа.

Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, самолёт Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines Cargo экстренно сел в аэропорту Стамбула после столкновения со стаей птиц.

Лайнер направлялся из турецкого города в Алма-Ату. Инцидент произошёл во время взлёта в 08:40. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорт отправления.