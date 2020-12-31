Более 16 тыс. человек в Псковской области остались без электричества

Электроснабжение отключилось в части домов в Псковской области. Без света остались около 16,2 тысячи человек.
Проблемы наблюдаются в 1008 населённых пунктах региона, рассказали в Минэнерго.
Без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в 1008 населённых пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов (около 16,2 тысячи человек); социально значимые объекты — 13. Мощность отключённых потребителей — 8,9 МВт, — сообщили в ведомстве.
Министерство взяло на особый контроль ситуацию. Причиной случившегося стало налипание мокрого снега на провода.
В настоящий момент задействовано 36 резервных источников энергоснабжения, общая мощность которых достигает 0,85 МВт. Температура на улице около нуля.
К ремонтным работам привлекли 91 бригаду — 341 специалиста и 100 машин,
Ранее NEWS.ru, писал, что на московских дорогах вторые сутки подряд скользко. До конца 2 января в столице будет наблюдаться гололёд. В дептрансе сообщили, что снегопад создаёт новогоднее настроение, однако подчеркнули, что он «всё-таки не очень хорош для водителей».