Более 16 тыс. человек в Псковской области остались без электричества

Автомобиль Mercedes врезался в здание Театра имени Вахтангова на Арбате в Москве. Инцидент произошёл в 23:00 31 декабря, за час до Нового года.

В момент ДТП на улице находились прохожие. Однако в результате ЧП никто не пострадал. После аварии из-под капота машины пошёл пар. Затем из машины вышли четыре человека, которые ушли с...