«Ты не пройдешь!»: как русский парень преградил путь убийце в Сиднее

Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

Русский мужчина оказался единственным, кто не побоялся встать на пути у убийцы во время нападения на торговый центр в Сиднее. Что там произошло, сколько погибших, кого защищал русский смельчак, что о нем говорят в Сети?

Что за поножовщина в торговом центре в Сиднее, что известно об убийце

Мужчина в черной футболке и шортах, чья личность пока не раскрывается, напал на посетителей торгового центра Westfield в районе Бонди в австралийском Сиднее. Нападение произошло около 15:20 по местному времени. Как сообщил представитель полиции Нового Южного Уэльса, мужчина шел по торговой галерее на первом этаже ТЦ и наносил удары всем встречным.

Нападавший был вооружен большим ножом. Как отмечает Sky News, в Австралии строго ограничено право на оружие, для гражданских лиц оно практически недоступно. Нападавшего описывают как мужчину примерно 40 лет, худощавого, со смуглой кожей и бородой.

В торговом центре началась паника: в Сети распространяются видео, на которых толпа убегает от нападающего, а сотрудники магазинов срочно закрывают ставни, чтобы преступник не мог проникнуть внутрь. Как сообщили очевидцы, среди пострадавших оказались охранники ТЦ.

Кого спас русский смельчак, что о нем известно

В интернете стало вирусным видео, на котором один из посетителей преградил путь убийце, который хотел подняться на второй этаж ТЦ. СМИ отмечают, что на втором этаже ТЦ Westfield находятся игровые комнаты для детей.

Мужчина в белой футболке вооружился тумбой ограждения и отрезал путь нападавшему. На видео он несколько раз кричит на него. Вскоре крики разобрали: он кричал по-русски «Шаг назад! Шаг назад!». Убийца потерял уверенность и не пытался пробиться наверх.

По неизвестной причине полиция не успела вовремя на место происшествия. На сообщения о нападении отреагировала только одна женщина-полицейский, которая находилась поблизости. Офицер последовала за преступником, когда он поднялся на пятый этаж торгового центра. Когда мужчина с ножом обернулся и попытался напасть на нее, она выстрелила. Преступник был тяжело ранен и, несмотря на оказанную помощь, вскоре скончался.

Сколько погибших в результате нападения на торговый центр в Австралии

Sky News Australia со ссылкой на данные полиции сообщает, что в результате нападения в ТЦ погибли четыре женщины и один мужчина, и еще одна женщина умерла от полученных ран в госпитале.

Еще восемь человек получили ранения, в том числе 9-месячный младенец. Предположительно, в больнице умерла его мать, малыша пытаются спасти врачи. Как сообщила комиссар полиции Карен Уэбб, среди раненых есть люди в тяжелом и критическом состоянии.

Произошедшее назвали самым смертоносным случаем массового насилия в Австралии за последние восемь лет. В полиции Нового Южного Уэльса не считают, что нападение было терактом; нападавший, предположительно, был известен правоохранительным органам. В посольстве России в Австралии сообщили, что информации о россиянах, пострадавших в результате нападения на людей в торговом центре Сиднея, не поступало. Личность русского героя остается неизвестной.

Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

Что говорят в Сети о поступке русского парня

Крупные западные СМИ ничего не написали о поступке русского, который защитил второй этаж ТЦ Westfield от проникновения убийцы с ножом. Его вообще не упоминают в заметках Reuters, CNN, Sky News Australia и Daily Mail. Тем не менее в соцсетях высоко оценили его поступок.

«Ты не пройдешь!» — пишут в X (бывший Twitter), сравнивая действия русского с известной сценой из фильма «Властелин колец».

«Его личность уже известна? Я пришлю ему $1000 на хорошую водку за его храбрость», — написал пользователь Стивен Белл.

«Он не просто какой-то там храбрый парень — он русский!» — объявила Бране Миятович.

«Spasibo», — написал американец Шон Мартин, сопроводив запись русским флагом.

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