Труп грудного ребёнка нашли у канала под Москвой

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело младенца было обнаружено у канала имени Москвы в подмосковном Дмитрове, сообщили в прокуратуре региона.

В настоящий момент сотрудники ведомства проводят проверку, передаёт РИА Новости.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела грудного ребёнка, — рассказали там.

Труп нашли в посёлке опытного хозяйства Ермолино в Дмитровском городском округе. Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

Накануне в одной из квартир в подмосковной Коломне обнаружили тела трёх человек. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Смерть жильцов могла наступить из-за отравления угарным газом. В квартире были изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего квартира могла заполниться газом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как писал NEWS.ru, в Краснодаре полицейские нашли в квартире у местного жителя труп отца, который был замурован в стену. По версии следствия, мужчина поссорился с родственником, задушил его подушкой, затем упаковал труп в полимерный пакет и заложил кирпичами. Примечательно, что силовики пришли в жилище не из-за пропажи или смерти отца, а чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия, и наткнулись на труп в стене.