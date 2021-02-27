Трое мужчин изнасиловали школьницу в Петербурге

https://static.news.ru/photo/be578e9e-7915-11eb-96e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать 16-летней жительницы Санкт-Петербурга сообщила, что её дочь в собственной квартире изнасиловали трое мужчин.

В настоящий момент это дело расследует Следственный комитет. В СМИ стали появляться сообщения о том, что пострадавшей поступают угрозы в связи с этим делом. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль.

Он обязал подчинённых докладывать о ходе расследования и всех промежуточных результатах. Кроме того, он поручил главе отдела кадров комитета провести служебную проверку в отношении следователя, в производстве которого находится дело, так как подозреваемым не была избрана мера пресечения, говорится на сайте ведомства.

Ранее 65-летний житель Москвы был задержан полицией за участие в групповом изнасиловании, которое произошло ещё в советское время. 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе была изнасилована 17-летняя девушка. Тогда силовики задержали троих подозреваемых. Спустя 47 лет выяснилось, что в преступлении участвовал ещё один человек. Им оказался мужчина 1956 года рождения. Он проживает на бульваре Рокоссовского. Задержанный признался в совершении преступления.

Адвокат Владимир Неупокоев рассказал, что пенсионер не понесёт никакого наказания за свои действия, поскольку по статье за изнасилование срок давности составляет 15 лет. При этом его могут ущемить в правах: например, пенсионер не сможет получать визу для въезда в некоторые страны, писал NEWS.ru.