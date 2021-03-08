Три машины столкнулись в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/0bdb1792-8039-11eb-87ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием трёх автомобилей произошла на Трубной площади в центре Москвы, сообщили в городском департаменте транспорта.

Среди попавших в ДТП машин один автомобиль такси.

На Трубной площади столкнулись три автомобиля, в том числе одно такси, — говорится в Telegram-канале дептранса.

Там отмечается, что движение машин в сторону Петровского бульвара ограниченно из-за случившегося: для проезда оставили только одну полосу. В результате на расстоянии 600 метров от места инцидента движение затруднено.

Ранее крупное ДТП произошло рано утром 8 марта в Самарской области. В районе посёлка Курумоч Волжского района, на восьмом километре трассы Самара — Тольятти столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu. В результате погибли семь человек, находившиеся в легковушке. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 16 единиц техники и 42 сотрудника МЧС.

Возбуждённое после ДТП уголовное дело принято в производство СУ СК РФ по Самарской области. Об этом писал NEWS.ru.