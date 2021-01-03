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ЧП

Три человека пострадали при прорыве трубы под Волгоградом

14:10, 03 января 2021 35
Фото: 34.mchs.gov.ru

Трубу с кипятком диаметром 600 мм прорвало в городе Волжском Волгоградской области. В результате ЧП травмы получили три человека, рассказали в городской мэрии.

Пострадали три человека. Доставлены в медучреждения, — отметили в администрации города.

Инцидент произошёл на улице Оломоуцкая. После случившегося власти создали оперативный штаб. Они рассчитывают, что устранить аварию удастся в течение трёх-четырёх часов. При этом на время аварийных работ близлежащие дома останутся без горячей воды, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, на юге Москвы на улице Тёплый Стан прорвало трубу, из-под земли бил фонтан с кипятком высотой три метра. ЧП случилось неподалёку от дома 12. Движение по улице Тёплый Стан ограничили, регулированием потока машин и пешеходов занимались специально вызванные на место сотрудники ГИБДД. Над улицей висело большое облако пара.

Ранее уголовное дело о халатности возбудили после прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском, во время которого пострадали четверо детей. Рядом с эпицентром ЧП находится школа искусств. Ученики переходили дорогу, когда трубу внезапно прорвало и из-под земли вырвался столб пара.

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