Три человека погибли после взрыва на заводе в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/7841d164-d931-11ea-bdcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв произошёл в цеху завода по изготовлению пеплоблоков в селе Экажево в Ингушетии. В результате ЧП погибли три человека.

По информации местного МЧС, взорвалась газовоздушная смесь, пожара за взрывом не последовало, передаёт РИА Новости. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

На место инцидента выехали три машины спасателей и десять сотрудников ведомства.

Утром 26 августа в пятиэтажке на западе Москвы произошёл взрыв, который привёл к пожару. Пострадали пять человек. Среди раненых оказалась женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Позже выяснилось, что происшествие не связано с газом, писал NEWS.ru.