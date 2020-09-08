Три человека погибли после взрыва на заводе в Ингушетии

Взрыв произошёл в цеху завода по изготовлению пеплоблоков в селе Экажево в Ингушетии. В результате ЧП погибли три человека.
По информации местного МЧС, взорвалась газовоздушная смесь, пожара за взрывом не последовало,
На место инцидента выехали три машины спасателей и десять сотрудников ведомства.
Утром 26 августа в пятиэтажке на западе Москвы произошёл взрыв, который привёл к пожару. Пострадали пять человек. Среди раненых оказалась женщина, которая, по разным данным, выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, либо была выброшена взрывной волной. Позже выяснилось, что происшествие не связано с газом, писал NEWS.ru.
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