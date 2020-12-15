Трагедия в Башкирии: пожар унёс жизни 11 человек

В ночь на 15 декабря в частном пансионате в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана произошёл пожар, жертвами которого стали 11 человек. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнём.

Известно, что пансионат не имел официального разрешения на постоянное проживание там людей. Также постройка не была оснащена системой противопожарной защиты. По факту трагедии возбуждено уже два уголовных дела. Расследование продолжается. Кадры ЧП — в галерее NEWS.ru.

Следственный комитет РФ/ТАСС 02.mchs.gov.ru 02.mchs.gov.ru 02.mchs.gov.ru glavarb.ru glavarb.ru glavarb.ru glavarb.ru glavarb.ru 02.mchs.gov.ru 02.mchs.gov.ru 02.mchs.gov.ru МЧС России/ТАСС