Торговец Apple попал под снежную лавину: как погиб миллиардер Годунов

Фото: t.me/mchs_official

В последний день новогодних каникул на Кольском полуострове произошла трагедия: 8 января в Хибинах сошла лавина. Под снегом погибли два предпринимателя из Санкт-Петербурга: российский миллиардер и владелец крупнейшего в РФ продавца техники марки Apple сети iPort Андрей Годунов и предприниматель Игорь Слонский, занимающийся недвижимостью. Подробности о произошедшем на Кольском полуострове и о попавших под лавину — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Хибинах 8 января

Днем 8 января в крупнейшем горном массиве Кольского полуострова Хибинах сошла лавина. О риске опасного явления еще утром предупредили в главке МЧС по Мурманской области. Людей, находящихся в опасной зоне, попросили покинуть ее.

В момент схода лавины петербургские бизнесмены ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы из пяти человек и попали под снежные завалы, сообщили в МЧС.

На помощь незамедлительно выдвинулись спасатели. В поисках туристов участвовали 51 человек и 29 единиц техники, однако спасти их не успели. Региональное управление СК сообщило о гибели двух мужчин 1975 и 1969 года рождения. Ведомство организовало доследственную проверку.

Фото: t.me/mchs_official

«Ребята на снегоходах попали под сход лавины в Хибинах. Двое из них погибли. <...> Хочу выразить благодарность всем, кто пришел на помощь, помогали в том числе добровольцы. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — прокомментировал случившееся губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Спустя почти неделю после инцидента стало известно, что погибшие — 48-летний рублевый миллиардер, основатель NBcom Group Андрей Годунов и его друг — 54-летний предприниматель Игорь Слонский, занимающийся недвижимостью.

Место, куда отправилась группа, пользуется популярностью у туристов. Зимой оно может быть достаточно опасным. Один из местных гидов рассказал, что снежные лавины в районе перевала случаются нечасто, однако 8 января была метель, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, из-за чего «намело снежных козырьков». Он предположил, что туристы проигнорировали неблагоприятную погоду и отправились на перевал.

Что известно о миллиардере Андрее Годунове

Годунов специализировался на торговле смартфонами, ноутбуками и другой мелкой техникой. По данным сервиса Rusprofile, он является учредителем зарегистрированной в 2014 году компании NBcom Group (ООО «Энбиком Групп»). История компании началась еще в 2001 году, когда у нее был мультибрендовый компьютерный магазин в Апраксином дворе в Санкт-Петербурге.

Сегодня в состав NBcom Group входит iPort (ООО «Портативная техника») — один из крупнейших в России реселлеров устройств Apple. Компания является официальным партнером других брендов: в 12 городах России у нее насчитывается около 20 фирменных магазинов и сервисных центров Samsung, Sony и Xiaomi.

По данным СБИС, в 2022 году состояние Годунова оценивалась примерно в 1,8 млрд рублей (рыночная стоимость сети iPort). В 2023 году «Деловой Петербург» привел другие данные — 3,5 млрд рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты скептически относятся к оценкам состояния Годунова. По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, оценить реальную стоимость активов бизнесмена достаточно сложно, поскольку с 2020 года головная NBcom Group фактически фиксировала убытки. СБИС оценил рентабельность капитала фирмы в −165,1%.

Кто такой Игорь Слонский

В отличие от своего друга Игорь Слонский активно вел соцсети. 7 января он сделал последний пост на своей странице во «ВКонтакте»: предприниматель опубликовал фотографию на фоне снегоходов.

Мужчина много путешествовал по России, побывал в Дагестане, Чечне и Туве. В январе прошлого года он тоже был в Хибинах, где катался на снегоходе и вместе с женой Ольгой и дочерью Яной — на лыжах. У семьи есть собака породы лабрадор.

По данным Rusprofile, в нулевых Слонский был учредителем нескольких компаний, которые занимались производством и оптовой торговлей промышленным оборудованием. Сегодня все они ликвидированы. С 2010 года мужчина был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, среди видов деятельности которого указаны различные операции с недвижимостью.

Как близкие миллиардера отреагировали на его гибель

Как рассказал «KP.RU» друг Годунова, бизнесмен много путешествовал и любил экстрим. Он назвал предпринимателя «человеком с большой буквы». «Это ужасная потеря! Я так не переживал, даже когда у меня отец умер. Андрюха был настоящим человеком с большой буквы. У меня слов нет», — поделился он своими переживаниями с журналистами.

15 января Годунова похоронили на Казанском кладбище в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга). У погибшего остались супруга и две дочери? одна из них уже закончила университет, вторая сейчас учится в старших классах школы.

Адвокат Евгений Зубков, специализирующийся на делах о наследстве, не исключил, что за активы Годунова после его гибели может развернуться настоящая борьба. По его словам, это будет зависеть от наличия завещания и от того, кто в нем указан, помимо жены и детей. Зубков предположил, что возможны споры с бывшими бизнес-партнерами Годунова.

Случались ли уже подобные трагедии в Хибинах

По данным на 16 января только с начала текущего сезона в Хибинах сошла 141 лавина, 14 из которых были инициированы принудительно. Тем не менее в этом районе никто не погибал под снегом с марта 2021 года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тогда лавина сошла с горы Маннепахк в районе поселка Имандра. В тот момент мимо проходила группа из 16 туристов, большинству из которых было от 12 до 15 лет. Школьники участвовали во всероссийской зимней «Туриаде-2021». Под снегом оказалась девочка 2008 года рождения, она погибла.

Тургруппа была зарегистрирована в МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководителя группы заподозрили в том, что он не учел сложный рельеф и объем снежного покрова на маршруте. В рамках расследования он был задержан.

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