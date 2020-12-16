Мужчина захватил заложников под Парижем

https://static.news.ru/photo/75bdb098-40a1-11eb-a900-fa163e074e61_660.jpg Фото: YohannEnMarche/twitter.com

Мужчина захватил заложников в одном из предприятий в коммуне Домон под Парижем. В результате ЧП ранения получили как минимум две человека.

Преступником является директор фирмы. По данным BFM TV, он захватил в заложники свою жену.

Attentat et prise dâotage Ã domont, 1 mort et 2 blessÃ© câest en cours faites attention les frÃ¨res pic.twitter.com/F7mknLmnsh — yulâs (@yuuula2) December 17, 2020

На место прибыли жандармы, которые нашли раненых и оказали им помощь. Они вступили в переговоры с захватчиком.

Силовики не исключают, что причиной ЧП могла стать бытовая ссора. Инцидент произошёл в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве), в здании в этот момент находились несколько человек.

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