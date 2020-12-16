Мужчина захватил заложников под Парижем

На место прибыли жандармы, которые нашли раненых и оказали им помощь. Они вступили в переговоры с захватчиком.
Силовики не исключают, что причиной ЧП могла стать бытовая ссора. Инцидент произошёл в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве), в здании в этот момент находились несколько человек.
Ранее в Москве задержали безработного жителя Красногорска, который устроил в центре столицы стрельбу из автомобиля Maybach. По словам мужчины, он хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощённый пистолет, который не использовался три года.
Как писал NEWS.ru, в одной из квартир в Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестный забаррикадировался в квартире. С ним вместе находились шестеро детей. При этом мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал убить их.