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ЧП

Мужчина захватил заложников под Парижем

22:50, 17 декабря 2020
Фото: YohannEnMarche/twitter.com

Мужчина захватил заложников в одном из предприятий в коммуне Домон под Парижем. В результате ЧП ранения получили как минимум две человека.

Преступником является директор фирмы. По данным BFM TV, он захватил в заложники свою жену.

На место прибыли жандармы, которые нашли раненых и оказали им помощь. Они вступили в переговоры с захватчиком.

Силовики не исключают, что причиной ЧП могла стать бытовая ссора. Инцидент произошёл в 20:00 по местному времени (22:00 по Москве), в здании в этот момент находились несколько человек.

Ранее в Москве задержали безработного жителя Красногорска, который устроил в центре столицы стрельбу из автомобиля Maybach. По словам мужчины, он хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощённый пистолет, который не использовался три года.

Как писал NEWS.ru, в одной из квартир в Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестный забаррикадировался в квартире. С ним вместе находились шестеро детей. При этом мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал убить их.

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