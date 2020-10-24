Терпящий бедствие в Азовском море танкер получил серьёзные повреждения

https://static.news.ru/photo/c10727ee-1632-11eb-a8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Танкер «Генерал Ази Асланов», который терпит крушение в Азовском море, остаётся на плаву, но получил серьёзные повреждения, сообщили в Росморречфлоте.

Пробоина в корпусе расположена выше ватерлинии, вода не поступает на борт. Однако, по данным источника ТАСС, вода всё же попадает внутрь через повреждения, а крен судна продолжает увеличиваться.

В Росприроднадзоре рассказали, что в результате ЧП разлива нефти в море не произошло. При этом в Минприроды пообещали установить боновые ограждения на месте происшествия.

Из порта уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории, — передаёт РИА Новости.

В настоящий момент спасатели продолжают поиски троих членов экипажа, среди которых боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант.

В течение часа к поискам планируется подключить вертолёт Ми-8, который вылетит из Симферополя. Ещё два вертолёта — из Крыма и Геленджика — присоединятся к поискам утром, — рассказал источник «Интерфакса».

Как писал NEWS.ru, вечером 24 октября на танкере произошёл взрыв. Экипаж корабля состоит из 13 человек. По данным СМИ, причиной ЧП стала детонация взрывоопасных веществ. В результате три человека оказались за бортом.

Танкер следовал в порт Кавказ. По предварительной информации, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности при проведении огневых работ.