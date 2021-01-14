Теплоход сел на мель под Астраханью

https://static.news.ru/photo/0e5160f4-569e-11eb-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теплоход «Композитор Гасанов» сел на мель в Каспийском море в Астраханской области. Судно направлялось в Иран, рассказали в местном ГУ МЧС.

В 20:35 мск поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход «Композитор Гасанов», — сообщил представитель ведомства.

По его словам, теплоход двигался по маршруту из российского порта Оля в иранский Энзели. Экипаж судна состоит из 16 человек, у них есть запас еды и воды на 14 суток.

Корпус корабля не повреждён, загрязнения воды не произошло. Содействие в решении проблемы оказывает администрация порта Астрахань, передаёт РИА Новости.

6 декабря в Астраханской области произошёл аналогичный случай. Тогда теплоход «Омский-111» с грузом зерна сел на мель. Пострадавших в результате происшествия не было, корпус судна не был повреждён.

Инцидент произошёл на 157-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Теплоход также направлялся в Иран, писал NEWS.ru.