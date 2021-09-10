Тело третьей жертвы взрыва в Липецкой области извлекли из-под завалов

Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Это пожилой мужчина, он скончался, — пояснил собеседник агентства.

Взрыв в двухэтажном жилом доме в посёлке Солидарность под Ельцом произошёл ночью 11 сентября. В результате погибли три человека — двое взрослых и 11-летний ребёнок. Ещё пять человек пострадали, они госпитализированы.

По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Региональная прокуратура взяла на контроль ход расследования. Согласно предварительной версии, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.

Ранее сообщалось, что дом, в котором произошёл взрыв, восстановлению не подлежит и будет снесён. Жильцов временно разместили в центре детского и юношеского туризма. Власти окажут им материальную помощь в приобретении нового жилья.