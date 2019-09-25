https://static.news.ru/photo/e51b3bc4-df84-11e9-bb4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Силовики устанавливают причины гибели сотрудника погрануправления ФСБ по Челябинской области. Его тело нашли с простреленной головой в безлюдном месте Брединского района.

По предварительным данным, у погибшего остались трое детей. Он родом из Башкирии. Проверкой ЧП занимается военный следственный отдел СК РФ, пишет Znak со ссылкой на собственные источники.

Происшествие могло случиться 24 сентября текущего года.

Ранее News.ru сообщал, что россиянина нашли мёртвым в доме на таиландском острове Самуи в южной провинции Сураттхани. Имя 51-летнего мужчины не раскрывается. Его обнаружили на первом этаже двухэтажной постройки лежащим в кровати.