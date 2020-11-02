Тело писательницы Киры Измайловой нашли в Москве

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 37-летней писательницы Киры Измайловой в её московской квартире. Причина смерти в настоящий момент остаётся неизвестной.
Девушка пропала примерно неделю назад. Её сестра обратилась в полицию и рассказала, что в последний раз они говорили по телефону 26 октября.
Труп нашли на кухне квартиры, расположенной в доме на улице Мнёвники. По предварительной информации, женщина умерла три дня назад,
Измайлова писала фэнтези-произведения, среди которых «Странники» и «С феями шутки плохи».
Ранее, как писал NEWS.ru, в российской столице неподалёку от общежития был найден мёртвым студент Московского государственного строительного университета, приехавший из Бурунди.