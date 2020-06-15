Таксиста опрашивают как свидетеля перестрелки в Москве

Сервис «Яндекс.Такси» прокомментировал информацию об участии таксиста в перестрелке на Ленинском проспекте в Москве. По данным сервиса, водитель не имеет отношения к ЧП.
Шофёра действительно остановили для проверки документов,
По нашей информации, таксиста действительно остановили для проверки документов, однако никакого отношения к перестрелке он не имеет, — отметили в агрегаторе.
Ранее Mash сообщал, что участниками перестрелки был сотрудник ГИБДД и таксист, которого остановили для проверки документов.
Как писал NEWS.ru, стрельба произошла на Ленинском проспекте в столице. В результате ЧП пострадали два сотрудника правоохранительных органов. По предварительной информации, их состояние врачи оценивают как тяжёлое. Инцидент произошёл у гостиницы «Салют».
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