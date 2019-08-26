Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков подтвердил факт пожара на территории монастыря в центре столицы. По его словам, вероятной причиной возгорания стали строительные работы с использованием тяжёлой техники.
В настоящий момент эксперты занимаются выяснением всех обстоятельств, передаёт его слова
Да, действительно, горел, почти потушен, в целом всё в порядке, никто не пострадал, — подчеркнул он.
В настоящий момент пожарным удалось потушить пламя, сообщает
Ранее News.ru писал, что пожар возник на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря в центре столицы. Площадь возгорания кровли составила 400 квадратных метров. Двухэтажное здание, предназначенное для проживания, находится на Новой площади.