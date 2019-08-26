https://static.news.ru/photo/73220f56-c833-11e9-8799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков подтвердил факт пожара на территории монастыря в центре столицы. По его словам, вероятной причиной возгорания стали строительные работы с использованием тяжёлой техники.

В настоящий момент эксперты занимаются выяснением всех обстоятельств, передаёт его слова ТАСС .

Да, действительно, горел, почти потушен, в целом всё в порядке, никто не пострадал, — подчеркнул он.

В настоящий момент пожарным удалось потушить пламя, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Ранее News.ru писал, что пожар возник на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря в центре столицы. Площадь возгорания кровли составила 400 квадратных метров. Двухэтажное здание, предназначенное для проживания, находится на Новой площади.