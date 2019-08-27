Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Пожар на сухой траве в городе Батайск Ростовской области достиг площади 1500 квадратных метров.

Сотрудники МЧС установили ЧП повышенный ранг, говорится на сайте ведомства. В настоящий момент на месте работают 13 машин, 54 человека и пожарный поезд.

Пламя продолжает распространяться, однако угроза для населённых пунктов отсутствует.

Как ранее писал News.ru, глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что активные блогеры могли бы входить в состав региональных оперативных штабов во время чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения непроверенной информации с мест происшествий.

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