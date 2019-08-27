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Двое детей погибли в Хасавюртовском районе Дагестана. Они играли с электрическими розетками в частном доме.

В результате оба они получили удары током, которые стали фатальными, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Ранее в Удмуртии, как писал News.ru, нетрезвые...