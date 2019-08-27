Пожар на сухой траве в городе Батайск Ростовской области достиг площади 1500 квадратных метров.
Сотрудники МЧС установили ЧП повышенный ранг, говорится на
Пламя продолжает распространяться, однако угроза для населённых пунктов отсутствует.
Как ранее писал News.ru, глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что активные блогеры могли бы входить в состав региональных оперативных штабов во время чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения непроверенной информации с мест происшествий.