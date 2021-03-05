Судно с 30 рыбаками загорелось в Приморье

https://static.news.ru/photo/f11abe72-d2e5-11ea-90c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Японском море горит судно с 30 рыбаками на борту, к ним идёт спасательный буксир для эвакуации, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

6 марта в 7 утра в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморью от дежурного поступило сообщение о том, что в 12 милях на траверзе острова Аскольд (Японское море) горит рыболовецкое судно «Витим», — цитирует ведомство РИА Новости.

По данным спасателей, загорелся рыбный цех судна. Экипаж готовится к эвакуации на спасательный буксир. Ещё один буксир готовится к отплытию на место.

Пожарные также разослали уведомление всем судам в этом районе, чтобы они оказали помощь экипажу, пока туда движется спасательное судно. К горящему танкеру уже следуют рыболовное судно «Ультимат» и теплоход «Оушен Прайд-1».

Для тушения будет использован вертолёт Ми-8, который готовит к вылету группа спасателей поисково-спасательного отряда из Владивостока.

Всего к работам привлекли 60 человек и четыре плавсредства.

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