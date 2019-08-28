https://static.news.ru/photo/a7c36bde-c9ae-11e9-aae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.

Сотрудники правоохранительных органов обвиняются в принуждении не достигшей совершеннолетия девушки к действиям сексуального характера путём угроз и шантажа. Это преступление предусмотрено частью 2 статьи 133 Уголовного кодекса, передаёт « Интерфакс ». Силовики не признают свою вину.

Инцидент произошёл в ночь на 26 августа. На одном из пляжей сотрудники патрульно-постовой службы подошли к 17-летней девушке, которая находилась в компании совершеннолетнего молодого человека. С помощью шантажа и угроз привлечь к административной ответственности они принудили её к интимной близости.

Сейчас идёт проверка всех обстоятельств произошедшего. Если вина стражей правопорядка будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы, писал News.ru.