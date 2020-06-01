Стрельба произошла на американской авиабазе

https://static.news.ru/photo/9e57f304-a41d-11ea-b954-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.grandforks.af.mil

Два военнослужащих Соединённых Штатов погибли из-за стрельбы на военной авиабазе в штате Северная Дакота. В настоящий момент проводится расследование инцидента.

ЧП произошло около 4:30 по местному времени (12:30 по Москве), говорится в Facebook авиабазы. В настоящий момент опасности для людей нет.

Врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Имена погибших не будут раскрыты в течение 24 часов из уважения к их близким.

Как писал NEWS.ru, протесты в Луисвилле (штат Кентукки) обернулись гибелью по меньшей мере одного человека. В ночь на 1 июня правоохранители и силы нацгвардии попытались разогнать толпу, собравшуюся на парковке у магазина во время комендантского часа. Офицеры и солдаты стали разгонять людей, кто-то из собравшихся открыл стрельбу. Правоохранители открыли ответный огонь, в результате один мужчина погиб.