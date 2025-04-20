Страшная авария привела к гибели пенсионерки в Подмосковье ДТП на трассе в Подмосковье унесло жизнь 68-летней пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ДТП на трассе Ногинск — Боровково стало причиной гибели 68-летней пенсионерки, сообщили в прокуратуре Московской области. Известно, что в результате аварии также пострадали еще четыре человека. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Предположительно, на дороге вблизи населенного пункта Черново автомобиль марки Audi вылетел на встречную полосу, врезавшись в Nissan. Столкновение вызвало возгорание одной из машин. Пенсионерка, находившаяся в салоне Nissan, скончалась на месте происшествия. Водители обоих автомобилей и два пассажира Audi были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее нарушитель ПДД на Hyundai устроил гонки с полицией в Кингисеппском районе ЛО. Он не реагировал на требования сотрудников ГАИ и пытался от них скрыться. Правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам, после чего водитель был задержан. Известно, что кроме управлявшего авто 31-летнего мужчины в салоне находились две 17-летние девушки.

Также департамент полиции Акмолинской области Казахстана рассказал о страшном ДТП с участием автобуса, перевозившего детскую футбольную команду. Результатом аварии стала госпитализация 16 юных спортсменов и гибель их тренера.