https://static.news.ru/photo/e47cc95e-d632-11e9-87e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Два параплана столкнулись во время полёта в Чегемском ущелье на территории Кабардино-Балкарии. Три человека пострадали, один из них погиб.

По информации спасателей, пострадавший — мужчина 1974 года рождения из города Краснодара — скончался в карете скорой помощи, — говорится на сайте республиканского ГУ МЧС .

Ещё один пострадавший, житель Ростова-на-Дону, доставлен в больницу с травмами средней тяжести, а третья, 45-летняя москвичка, отказалась от госпитализации.

Как писал News.ru, ранее в турецком курортном городе Фетхие при прыжке с горы Баба и полёте на параплане погиб инструктор. В тандеме с ним летел россиянин Михаил Малышев, который приземлился с запасным парашютом.