Возгорание правой стойки шасси произошло при посадке самолёта Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.
Лайнер смог успешно приземлиться в воздушной гавани, передаёт
Воздушной судно, принадлежащее компании Azur Air, следовало рейсом из Вьетнама.
Ранее News.ru писал, что авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолёта в аэропорту Нового Уренгоя — крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа. Перевозчик зафиксировал несколько случаев превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлётах и посадках.