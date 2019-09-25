https://static.news.ru/photo/65b3a82c-dfa6-11e9-97e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Возгорание правой стойки шасси произошло при посадке самолёта Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.

Лайнер смог успешно приземлиться в воздушной гавани, передаёт РИА Новости .

Воздушной судно, принадлежащее компании Azur Air, следовало рейсом из Вьетнама.

Ранее News.ru писал, что авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолёта в аэропорту Нового Уренгоя — крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа. Перевозчик зафиксировал несколько случаев превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлётах и посадках.