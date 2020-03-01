https://static.news.ru/photo/9a452a64-5bef-11ea-961f-fa163e074e61_660.jpg Арслан Хасавов Фото: Арслан Хасавов/vk.com

Блогер Андрей Петров, которого избили в Москве, рассказал, что его избил главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. По его словам, обидчик поджидал их с другом Дмитрием Городецким в подъезде.

Мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, чтобы пожаловаться на шум, передаёт РЕН ТВ.

Мы спускаемся из квартиры, выходим из дома, там он хватает меня за руку, держит, не отпускает. Спустя три—четыре попытки вырваться, я пшикаю ему в лицо баллончиком. И он в ярости бросается на моего друга, избивает его, — поделился Петров.

В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице. Они планируют написать заявление на соседа.

Арслан Хасавов является сыном известного московского адвоката Дагира Хасарова.