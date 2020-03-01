Блогер Андрей Петров, которого избили в Москве, рассказал, что его избил главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. По его словам, обидчик поджидал их с другом Дмитрием Городецким в подъезде.
Мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, чтобы пожаловаться на шум,
Мы спускаемся из квартиры, выходим из дома, там он хватает меня за руку, держит, не отпускает. Спустя три—четыре попытки вырваться, я пшикаю ему в лицо баллончиком. И он в ярости бросается на моего друга, избивает его, — поделился Петров.
В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице. Они планируют написать заявление на соседа.
Арслан Хасавов является сыном известного московского адвоката Дагира Хасарова.
Как писал NEWS.ru, врачи
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