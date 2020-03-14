https://static.news.ru/photo/a55ec950-66f3-11ea-ab28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидец рассказал о стрельбе по девушкам-промоутерам на Краснодарской улице столицы. По его словам, злоумышленник был недоволен шумом.

Пострадавшие говорили рекламные слоганы в громкоговоритель, передаёт РЕН ТВ. В результате ЧП одна из них получила синяк, другая не пострадала.

Девушки не сильно пострадали. Хотя одна из них сначала не могла ходить, — поделился сотрудник магазина, работающий на этой улице.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого.

Как писал NEWS.ru, злоумышленник начал стрелять в промоутеров из окна. Одна пострадавшая получила пулю в ногу, у другой задет только капюшон.