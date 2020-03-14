Очевидец рассказал о стрельбе по девушкам-промоутерам на Краснодарской улице столицы. По его словам, злоумышленник был недоволен шумом.
Пострадавшие говорили рекламные слоганы в громкоговоритель,
Девушки не сильно пострадали. Хотя одна из них сначала не могла ходить, — поделился сотрудник магазина, работающий на этой улице.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого.
Как писал NEWS.ru, злоумышленник начал стрелять в промоутеров из окна. Одна пострадавшая получила пулю в ногу, у другой задет только капюшон.
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