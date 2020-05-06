Стали известны подробности самоубийства владельца Artplay

Тело миллиардера и владельца центра дизайна Artplay Дмитрия Босова, совершившего самоубийство, обнаружила его супруга. Инцидент произошёл в подмосковном посёлке Усово.
Мужчина приехал в свой загородный дом, так как хотел посетить оздоровительный комплекс. Рядом с трупом нашли принадлежавший бизнесмену пистолет Glock,
Как писал NEWS.ru, трагедия произошла в ночь на 6 мая.
Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes. Он владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь».
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