Стали известны подробности самоубийства владельца Artplay

https://static.news.ru/photo/f1bda55e-8fb7-11ea-9394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело миллиардера и владельца центра дизайна Artplay Дмитрия Босова, совершившего самоубийство, обнаружила его супруга. Инцидент произошёл в подмосковном посёлке Усово.

Мужчина приехал в свой загородный дом, так как хотел посетить оздоровительный комплекс. Рядом с трупом нашли принадлежавший бизнесмену пистолет Glock, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, трагедия произошла в ночь на 6 мая.

Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes. Он владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь».