Столичные блогеры Андрей Петров и Дмитрий Городецкий поссорились с соседом из-за громкой музыки. Конфликт закончился избиением известных в Сети людей.
Житель дома разозлился из-за шума, пришёл в квартиру, в которой находились блогеры, и схватил Петрова. Тот в ответ брызнул в лицо обидчику из баллончика с неизвестным содержимым, что и привело к драке,
Как писал NEWS.ru, в настоящий момент пострадавшие находятся в больнице. Врачи зафиксировали у них множество синяков и ушибов.
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