https://static.news.ru/photo/59b63a42-5bea-11ea-866a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Столичные блогеры Андрей Петров и Дмитрий Городецкий поссорились с соседом из-за громкой музыки. Конфликт закончился избиением известных в Сети людей.

Житель дома разозлился из-за шума, пришёл в квартиру, в которой находились блогеры, и схватил Петрова. Тот в ответ брызнул в лицо обидчику из баллончика с неизвестным содержимым, что и привело к драке, передаёт РЕН ТВ. Инцидент произошёл ночью 29 февраля.

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент пострадавшие находятся в больнице. Врачи зафиксировали у них множество синяков и ушибов.